Адвокат: Ключовою фігурою у викраденні Савченко являється екс-співробітник адміністрації Путіна

Про це адвокат Ілля Новіков сказав в ході засідання суду у справі Савченко, повідомляє "Медіа зона".

"Близько 5 годин приїхали дві машини, "четвірка" і ще - з зовнішністю "Ниви". Посадили в машину. Але перед цим я бачила, як Плотницький підійшов до водія "Ниви" і передавав йому файл з моїми, мабуть, рапортами і моїм телефоном Fly. Водій був великий, товстий чоловік з вгодованим обличчям, зарослий, бородатий. Він був одягнений у бронежилет 6 класу, з стрічкою сепаратистів, в цифрованном камуфляжі і з автоматами", - розповіла Савченко, дізнавшись на показаній їй фотографії водія "Ниви", на якій її везли з Луганська.

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"У нього був російський акцент та запитання українською він не розумів. Підійшли дві тіні, вони махнули рукою, «мене вивели з машини і відвели вбік». Ці двоє розмовляли з російським акцентом і повели її глибше в ліс. Водій «Ниви» нагадав їм забрати її речі» і передав їм файл з документами та телефоном", - розповів захист.

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Адвокат Савченко Ілля Новіков заявив, що буде клопотати про виклик Карпова до суду. За його словами, Карпов - головна фігура у викраденні Надії.