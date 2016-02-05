У Чернігівській області на хабарі спіймали заступника начальника колонії

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Службовець запропонував місцевому приватному підприємцю укласти контракт на поставку виробів, зроблених ув'язненими. За 82 тисячі гривень винагороди він гарантував збільшити поставки в кілька разів порівняно з обсягом, зазначеним в договорі», - йдеться в повідомленні.

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Співробітники СБУ затримали заступника начальника колонії при отриманні частини хабара в сумі 2,6 тисячі доларів. Раніше оперативники задокументували отримання працівником виправної установи неправомірної вигоди у розмірі 12,6 тисячі гривень.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні процесуальні дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

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