З 8 лютого у Львові та Луцьку відновлюють навчання в школах

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, ріст захворюваності у місті на грип та ГРВІ пішов на спад, тому немає необхідності продовжувати тимчасове припинення навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

«Управління освіти рекомендуватиме навчальним закладам зменшити тривалість весняних канікул із 7 днів до 4 днів. Відповідно, відпрацювання начальних планів та програм рекомендуватиметься провести шляхом ущільнення матеріалу або ж проведення додаткових уроків. Остаточне рішення буде приймати керівник кожного навчального закладу окремо. Він зможе цю інформацію донести до шкільної громади і, відповідно, кожна школа буде відпрацьовуватиму індивідуально. Управління освіти не буде рекомендувати відпрацювання по суботах», - зазначила в.о. начальника управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик.

Читайте такожУ школах Чернігова карантин продовжено до 10 лютого

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи Луцької міськради, з 8 лютого 2016 року відновлюється навчання в школах та позашкільних установах міста Луцька. Керівникам шкіл та позашкільних установ доручено інформувати педагогів, учнів та їх батьків про відновлення навчання.

Читайте такожУ зв'язку із зростанням захворюваності на грип не працюють близько 9 тисяч навчальних закладів

Як повідомляв УНІАН, тимчасове припинення навчального процесу у львівських школах тривало з 27 січня по 5 лютого. у школах Луцька та Ковеля карантин було запроваджено з 25 січня.