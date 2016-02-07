Визначено першу трійку фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2016"

Як повідомляє "Перший національний", фіналістами стали Джамала та гурти The Hardkiss і Brunettes Shoot Blondes.

Зокрема, Джамала склала і виконала дуже знакову для неї пісню під назвою "1944" (рік насильницької депортації кримських татар), яка відображатиме трагедію її сім'ї і всього кримськотатарського народу.

The Hardkiss виконали пісню "Helpless". Незважаючи на англомовність цього яскравого українського колективу, приспів пісні виконаний українською мовою.

У свою чергу створена в минулому році група Brunettes Shoot Blondes представила пісню "Every Monday".

Таким чином, не пройшли у фінал Світлана Тарабарова, Владислав Курасов, Аїда Ніколайчук, Лавіка, Тоня Матвієнко та Анастасія Приходько.

Інших трьох фіналістів буде відібрано в ході 2-го півфіналу, що відбудеться 13 лютого.

У півфіналах беруть участь по 9 конкурсантів, з них по 3 проходять до фіналу за сумарними оцінками глядачів і журі.

В якості журі шоу виступають Костянтин Меладзе та учасники "Євробачення" від України в минулі роки Андрій Данилко (більш відомий як Вєрка Сердючка) і Руслана Лижичко.

21 лютого переможці півфіналів позмагаються за право представляти Україну у Стокгольмі (Швеція) в травні цього року.