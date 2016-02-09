З'явилося відео розкішного маєтку Юри Єнакієвського

Про це повідомляється на сторінці "Автомайдану" у Facebook.

"На території продовжуються ландшафтні роботи, картинка тут з кожним місяцем після Революції Гідності стає все гарнішою і гарнішою", - йдеться в повідомленні.

Як видно з відео на території розташовані три великих будинки, кілька менших будівель, а посередині території – величезна клумба.

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Також на території маєтку є кілька невеликих озер та ліс.

Зазначається, що відео було відзнято восени 2015 року, однак оприлюднений запис був лише сьогодні, 9 лютого.

Розташована земельна ділянка на Київщині у Конча-Заспі.

Як повідомляв УНІАН, у Генпрокуратурі заявили, що не закривали і не планують закривати провадження, пов'язане з фірмами Юрія Іванющенка, відомого як Юрій Єнакієвський. Раніше повідомлялося, що 27 січня Солом'янський райсуд Києва постановив закрити у 3-денний термін справу проти Іванющенка через "бездіяльність прокурора".