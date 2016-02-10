Окупанти у Криму оголосили мобілізацію резервістів - Чубаров

Про це повідомив на сторінці у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров з посиланням на джерело.

Від імені дійової особи він розповів, що резервістів викликали у військкомат, "сказали при собі мати паспорт та військовий квиток".

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"Коли я прибув до військкомату, там вже було понад 100 людей. У нас забрали військові квитки, які повернули через 3 години, але вже з виписаними повістками, в яких було написано, що слід з'явитися 10 лютого до 21.00 до воєнкому. При собі мати документи, що засвідчують особу, якщо є, то водійське посвідчення, якщо медик, то санітарну книжку, якщо кухар, то також підтверджуючий документ. Працюючим "призовникам" також видали спеціальні корінці, щоб вони їх вручили своєму керівництву за місцем роботи. На питання, куди, навіщо і на скільки днів - повна тиша", - процитував він слова джерела.

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Відзначається, що люди почали обурюватися: у кого кілька днів тому була операція через хворобу, у кого двоє-троє малолітніх дітей і дружина хворіє, загалом різні, але реальні причини, що не дозволяють настільки раптово залишити сім'ю. "Відповідь у окупантів одна – не прийдете самі на призначений час, "приведимо під конвоєм", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилася за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.