В аеропорту "Бориспіль" затримали австрійця, якого розшукували ОАЕ

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, під час контролю на одного з пасажирів, який прибув з Відня, спрацювала база Інтерполу.

Порушником виявився громадянин Австрії, якого розшукували з 2010 року за банківське шахрайство в ОАЕ.

Австрієць переданий Національній поліції.

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