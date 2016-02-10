В аеропорту "Бориспіль" затримали австрійця, якого розшукували ОАЕ

10:22, 10 лютого 2016
Суспільство
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Прикордонники у міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримали громадянина Австрії, який перебував у розшуку за шахрайство в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Аэропорт

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, під час контролю на одного з пасажирів, який прибув з Відня, спрацювала база Інтерполу.

Порушником виявився громадянин Австрії, якого розшукували з 2010 року за банківське шахрайство в ОАЕ.

Австрієць переданий Національній поліції.

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