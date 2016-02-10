У Луганській області суд засудив бойовика до 4 років в'язниці

Як повідомила УНІАН прес-служба обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що в середині червня 2014 року житель Сєверодонецька добровільно вступив у ряди структурного підрозділу незаконного збройного формування, яке діяло на території міста.

Упродовж червня-липня 2014 року він здійснював будівництво блокпостів, займався їх обладнанням, копав окопи і виконував інші незаконні завдання на блокпосту, розташованому на в'їзді до міста.

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Крім того, у січні-червні 2014 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, неодноразово завдава тілесних ушкоджень своїй співмешканці і матері.

Розслідування велося з ч.2 ст.260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) і ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).