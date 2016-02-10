Криза "кадрів" у "ЛНР": бойовики п'ють на блокпостах, студентів чекають "військові кафедри" - розвідка

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Самопроголошена влада псевдореспублік намагається поповнити некомплект начальницького складу ланки "взвод-рота" за рахунок студентів. 8 лютого керівництвом "ЛНР" прийнято рішення про створення у вишах на тимчасово окупованій території Луганської області "військових кафедр". Визначення переліку необхідних військових спеціальностей і замовлення на підготовку буде здійснювати командування 2 АК Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ. Для проведення занять з загальновійськової підготовки будуть залучатися колишні військовослужбовці, у тому числі ті, які брали участь у бойових діях проти України у складі російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні

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За інформацією розвідки, серед бойовиків продовжує зростати невдоволення умовами служби особового складу 1 АК, який знаходиться безпосередньо на передових позиціях. Через низьку укомплектованність підрозділів 9 окремого мотострілецького полку (Новоазовськ) військовослужбовці полку змушені нести службу на постах від двох до трьох діб (замість однієї доби).

"Почастішали випадки вживання особовим складом спиртних напоїв і наркотиків під час несення служби на постах", - зазначили в розвідці.