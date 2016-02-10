Нацгвардія буде реформована у два етапи до 2020 року – командувач

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання спільної колегії МВС та Мін'юсту на тему: "Від нової поліції до нової юстиції та безпеки громадян" сьогодні у Києві.

«Сьогодні створені робочі групи, і на етапі підготовки реформування ми проводимо консультації з нашими закордонними партнерами, формуємо концепцію реформування Нацгвардії», - заявив Аллеров.

«В першу чергу ми передбачаємо зміну систему управління, адаптувати її за напрямками і тими принципами, які існують в Європі та інших країнах світу. Система реформування включатиме зміну органів управління, організаційно-штатної структури. Серйозним етапом стане підбір кадрів, їх підготовка», - додав Аллеров.

Читайте такожНацгвардія має намір цього року збільшити кількість контрактників до 20 тисяч

Також, за словами командувача, у ході реформування Нацгвардії планується змінити систему логістики.

«Усю систему реформування попередньо ми розбили на два етапи: перший етап – 2016-2017 рік і другий етап - це 2018-2020 роки», - заявив він.

Крім того, Аллеров додав, що на першому етапі пріоритетною буде зміна організаційно-штатної структури формування, доведення системи управління до стандартів НАТО.

Читайте такожВ Україні можуть пройти спільні навчання Нацгвардії і Жандармерії Туреччини

Також він зауважив, що в Нацгвардії розпочато створення нової сучасної структури – бригади швидкого реагування.