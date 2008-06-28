Мін‘юст виніс на обговорення закон про господарські товариства

Міністерство юстиції пропонує внести зміни до низки законодавчих актів з метою вдосконалення законодавства про господарські товариства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний законопроект обнародувано на сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua) для надання пропозицій та зауважень.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, ініціатива Мін‘юсту обумовлена прогалинами чинного законодавства щодо регулювання порядку проведення загальних зборів товариства однією особою, яка є його єдиним учасником. А також – щодо можливості учасників/акціонерів визначати статутом більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішень загальними зборами.

Метою та основним завданням законопроекту є запровадження норм щодо права учасників товариства відступати від положень, що визначають кількість голосів, необхідну для прийняття рішень з певних питань, але не шляхом встановлення меншої кількості необхідних голосів порівняно з тою, що передбачена чинним законодавством. Крім того, передбачається скасувати вимоги щодо проведення загальних зборів учасників/акціонерів для компаній з єдиним учасником/акціонером.

Законопроект передбачає проведення базового відстеження результативності акта (протягом місяця з дня набрання актом чинності), повторного відстеження результативності акта (через рік з дня набрання актом чинності) та періодичного відстеження результативності акта (кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта).

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про господарські товариства» прийматимуться Міністерством юстиції України протягом місяця з дня оприлюднення на адресу: м. Київ, провул. Рильський, 10, Міністерство юстиції України, департамент цивільного законодавства та підприємництва. Адреса електронної пошти: comerslaw@minjust.gov.ua.