У Донецькій області будуть судити "контррозвідника МДБ ДНР"

Як повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури, встановлено, що 42-річний житель Донецька в травні 2014 з власної ініціативи вступив до складу терористичної організації «ДНР», зайнявши так звану посаду «заступника командира підрозділу контррозвідки Міністерства державної безпеки».

В його обов'язки входило транспортування з території Російської Федерації в Донецьк і розподіл між бойовиками вогнепальної стрілецької зброї, гранатометів і гранат.

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Крім того, чоловік здійснював формування та підготовку диверсійних груп з метою подальшого вчинення терористичних актів та диверсій на території Маріуполя Донецької області, організовував і безпосередньо брав участь у виявленні осіб, які здійснювали диверсійну діяльність щодо «ДНР» на території Донецька.

У червні 2015 року чоловік був затриманий співробітниками правоохоронних органів України.

Цього тижня обвинувальний акт прокуратури був затверджений і направлений до суду. За скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) КК України обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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