Індекс ділових настроїв у зоні євро в червні знизився

Індекс ділових настроїв у країнах зони обігу єдиної європейської валюти (євро) в червні 2008 р. порівняно з попереднім місяцем знизився на 2,5 пункти і становить 94,6 пункта. Такі дані містяться в доповіді Єврокомісії. При цьому індекс ділових настроїв у 27 країнах Євросоюзу в червні ц.р. знизився на 2,7 пункта - до 94,9 пункта.

Найбільш значне зниження індексу ділових настроїв в червні 2008 р. спостерігалося в Іспанії (6,2 пункта), Франції (2,7), Німеччині (1,5) і Італії (0,1).

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