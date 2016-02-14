Чубаров підтримав громадську ініціативу щодо блокування російських фур в Україні

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі. «Абсолютно підтримую громадську ініціативу співгромадян у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Житомирській областях, які заблокували на території своїх областей транзит вантажного транспорту, який належать юридичним та фізичним особам Російської Федерації, а також іншого транспорту, що перевозить вантажі російських кампаній або на адресу російських кампаній», - зазначив він.

Читайте такожУ Житомирській області активісти також почали блокувати російські фури (фото)Він вважає, що це «цілком відповідальна позиція громадянського суспільства України у відповідь на повну заборону РФ на транзит товарів з України через свою територію, введений з 4 січня 2016 року».

«Росія, яка окупувала Крим і розв'язана війну на сході України, має бути повністю ізольована від цивілізованого світу до того часу, поки останній російський солдат не залишить територію незалежної України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом», - заявив Чубаров.

При цьому, на його думку, необхідно провести переговори з активістами громадянського суспільства Білорусі, Латвії, Литви, Естонії про організацію ними подібних акцій на територіях своїх держав.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого на Волині, Буковині, Прикарпатті та Закарпатті активісти блокували проїзд російських вантажівок, які направляються з Білорусі через територію України.

Безстрокову акцію з блокування в'їзду до України вантажних автомобілів з російськими номерами і товарами почали і в Житомирській області на пропускному пункті «Виступовичі».