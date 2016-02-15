В аеропорту "Одеса" прикордонники виявили в речах у пасажира з Дубая кокаїн

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, пасажира було виведено із загального потоку та проведено спільний з Одеською митницею ДФС України огляд його речей.

В ході спільного огляду серед цукерок було виявлено приховані капсули (контейнери) з сипучою речовиною білого кольору. За результатом експрес-аналізу вмісту контейнерів встановлено, що дана речовина є кокаїном.

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«Таким чином, не допущено ввезення на територію України наркотичного засобу в особливо великому розмірі», - наголосили в Держприкордонслужбі.

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За наявною інформацією, наркотичний засіб призначався для Азійського ринку і затриманий мав слідувати до Таїланду (м.Бангкок), але не зміг потрапити на свій рейс і був вимушений повернутися до України.