В аеропорту "Одеса" прикордонники виявили в речах у пасажира з Дубая кокаїн
Вчора в міжнародному аеропорту «Одеса» прикордонний пес виявив кокаїн, прихований серед особистих речей одного з пасажирів, якій прилетів рейсом з Дубая.
Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, пасажира було виведено із загального потоку та проведено спільний з Одеською митницею ДФС України огляд його речей.
В ході спільного огляду серед цукерок було виявлено приховані капсули (контейнери) з сипучою речовиною білого кольору. За результатом експрес-аналізу вмісту контейнерів встановлено, що дана речовина є кокаїном.
Читайте такожПоліція Іспанії затримала велику партію кокаїну - BBC
«Таким чином, не допущено ввезення на територію України наркотичного засобу в особливо великому розмірі», - наголосили в Держприкордонслужбі.
Читайте такожУ Польщі затримали рекордну партію кокаїну: 178 кілограмів вартістю 27 мільйонів євро (фото)
За наявною інформацією, наркотичний засіб призначався для Азійського ринку і затриманий мав слідувати до Таїланду (м.Бангкок), але не зміг потрапити на свій рейс і був вимушений повернутися до України.