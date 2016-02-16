Українці відпочиватимуть чотири дні з нагоди 8 Березня (документ)
09:17, 16 лютого 2016Суспільство
2677 0
Кабінет міністрів рекомендує перенести робочий день 7 березня, понеділок, на суботу, 12 березня.
З нагоди 8 Березня в Україні буде 4 вихідних / Фото УНІАН
Це передбачено розпорядженням уряду від 11.11.2015 №1155-р "Про перенесення робочих днів у 2016 році".
Читайте такожУряд рекомендує зробити вихідними 1-3 і 7-10 січня
Варто зазначити, що це пов'язано зі святкуванням 8 березня Міжнародного жіночого дня.
Тобто на початку березня українців очікують чотири вихідних дні - з 5 по 8 березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter