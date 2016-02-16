Українці відпочиватимуть чотири дні з нагоди 8 Березня (документ)

Це передбачено розпорядженням уряду від 11.11.2015 №1155-р "Про перенесення робочих днів у 2016 році".

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Варто зазначити, що це пов'язано зі святкуванням 8 березня Міжнародного жіночого дня.

Тобто на початку березня українців очікують чотири вихідних дні - з 5 по 8 березня.