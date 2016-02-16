Перед річницею Революції Гідності Майдан Незалежності взяли під охорону учасники АТО
11:21, 16 лютого 2016Суспільство
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Майдан Незалежності охороняють учасники Антитерористичної операції.
Час від часу вони просять чоловіків, які йдуть в напрямку Майдану, показати вміст поклажі / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, на підходах до Майдану Незалежності з боку прилеглих вулиць та виходів з метро чергують ветерани АТО. Час від часу вони просять чоловіків та юнаків, які йдуть в напрямку Майдану, показати вміст своєї поклажі.
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Як пояснили кореспонденту УНІАН люди у військовій формі, вони це роблять задля безпеки та уникнення провокацій в переддень другої річниці Революції Гідності.
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