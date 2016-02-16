В Управлінні патрульної поліції Києва відбуваються обшуки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

"Сьогодні за дозволом суду в приміщенні Управління патрульної поліції Києва відбуваються обшуки в рамках розслідування кримінального провадження щодо перевищення поліцейськими службових повноважень під час переслідування автомобіля BMW, що призвело до загибелі 17-річного пасажира", - повідомили у прокуратурі.

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У відомстві додали, що детальніша інформація буде надана за результатами обшуку.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував в іномарці.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження.