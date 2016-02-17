В Україні розробили для шкіл методичку з опору окупації Криму

Збірник методичних рекомендацій презентовано 17 лютого в Києві, повідомляє "Крим.Реалії".

«Наша задача була в тому, щоб показати кримське опір і розвінчати міф про те, що жителі Криму повністю взяли ситуацію», – розповіла на прес-конференції радник з питань Криму міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.

За її словами, ідея створення матеріалів виникла кілька місяців тому, після того, як група експертів Центру громадянської освіти «Альменда» приступила до розробки.

«Ми дали той матеріал, за допомогою якого вчитель може створити свій конструктор цього заняття. Ми запропонували три виховних заняття такими, як ми їх бачимо, але це не означає, що вони повинні бути взяті повністю. Вчителю надано великий матеріал та подано три варіанти, як це може відбуватися. Ми сподіваємося, що це допоможе нашим вчителям», – зазначила координатор освітніх проектів Центру громадянської освіти «Альменда» Валентина Потапова.

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«В основу цих методичних розробок лягли матеріали, підготовлені групою правозахисних організацій, в основному видання, яке стало вже досить популярним – це «Півострів страху: хроніка окупації і порушення прав людини в Криму». Ця публікація була підготовлена українськими правозахисними організаціями, які з перших днів займалися фіксацією порушень під час захоплення Криму», – повідомила координатор Української Гельсінської спілки з прав людини Дар'я Свиридова.

Міністерство освіти і науки України направило офіційний лист в навчальні заклади країни з рекомендацією про використання матеріалів і проведення тематичних уроків.

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«Матеріали пішли не тільки школи, але і й до вишів, професійно-технічні навчальні заклади, також ми пропонуємо поширити їх серед вчителів, які проходять курси підвищення кваліфікації. Матеріали може отримати кожен учитель, який викладає будь-який предмет», – повідомила представник Міносвіти України Наталія Бєскова.

Дані матеріали обіцяють розмістити на сайті Міністерства освіти і науки України.