«Нафтогаз» лишився винен «Газпрому» $2,5 мільярди?

Екс-голова «Нафтогазу України» Євген Бакулін оцінює сумарний борг НАК «Нафтогаз України» перед «Газпромом» в $ 2,5 млрд., повідомляє газета «Сьогодні». «У цю суму входить 1 мільярд 200 мільйонів доларів за газ, який уряд реквізував у "Укргазенерго" (дочірня компанія «Росукренерго») без оплати в грудні-січні 2007-2008 років», - заявив Бакулін.

«Ще 500 мільйонів доларів потрібно буде сплатити до 20 серпня цього року за контрактом між «Газпромом» і «Нафтогазом». Він був укладений в лютому 2008 року за ціною $321 за тисячу кубів. Плюс 800 мільйонів заборгованість перед Росукренерго за поставлений в червні газ. А «Нафтогаз» в результаті неплатежів за газ може вже в серпні виявитися банкротом», - вважає екс-глава «Нафтогазу України».

Раніше в Москві на переговорах з прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко керівник російського уряду Володимир Путін повідомив, що в України немає поточних боргів , проте «є борги минулих років».