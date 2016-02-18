В мережі опублікували відео спроби прокурора ГПУ купити посаду у НАБУ за $10 тисяч

Відео було опубліковано на каналі YouTube.

"Сума в 10 тис. доларів США пропонувалася за позитивне рішення питання щодо працевлаштування на посаду керівника/заступника керівника підрозділу детективів бюро", - йдеться в повідомленні НАБУ.

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Зокрема, на відео показано моменти двох зустрічей. Під час першої зустрічі прокурор міркує про те, яка посада б йому підходила, на другій зустрічі обговорюється вже безпосередньо хабар.

Як повідомляв УНІАН, прокурор ГПУ пропонував неправомірну вигоду в 10 тис. доларів (близько 270 тис. грн) членам конкурсної комісії за позитивне рішення питання щодо працевлаштування на керівну посаду в Національне антикорупційне бюро України.

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали прокурора. Затримання стало можливим завдяки активній участі членів Автомайдана, представники яких входять до складу Ради громадського контролю при НАБУ.