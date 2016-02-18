Смертельна погоня за BMW: Одному з поліцейських "світить" довічне ув'язнення

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

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"Сьогодні прокуратурою міста Києва одному з інспекторів управління патрульної поліції в місті Києві повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) , ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) (ув'язнення від 7 до 15 років), ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину), п. 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб ) (Карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі - УНІАН)", - сказав Матіос.

За його словами, "слідством доведено, що поліцейський під час переслідування чітко усвідомлював, що в автомобілі, крім водія, є пасажири. Тим не менш, працівник поліції вчинив постріл в авто і виказав тим самим намір на вбивство".

Як зазначив Матіос, підозрюваний поліцейський під час переслідування випустив у бік автомобіля дві пістолетні обойми - 25 набоїв із 28-ми. Загалом, сказав Матіос, всі патрулі, які здійснювали переслідування, відстріляли 37 набоїв.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших хлопців у нетверезому стані перебував в іномарці.

Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження.