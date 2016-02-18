Горбулін: За часів Януковича майже остаточно було зруйновано українську систему ППО

Про це заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін під час брифінгу «До другої річниці агресії Росії проти України» в Українському кризовому медіа-центрі.

За його словами, дезорганізація роботи Міноборони під виглядом його реформування унеможливила ефективне управління ЗС України.

«У 2010 році було розформоване Об’єднане оперативне командування, а за рік – Командування сил підтримки, що суттєво ускладнило застосування сил і засобів ЗС України. Було завершене руйнівне за своєю суттю «реформування» районних (міських) військових комісаріатів, з 2010 року було призупинено зборову підготовку військовозобов’язаних», - розповідає експерт.

Горбулін акцентує, що саме за часів Януковича майже остаточно було зруйновано українську систему ППО, а найсучасніші зенітно-ракетні комплекси і засоби розвідки були передислоковані в Крим.

«Усвідомлюючи ситуацію, нове керівництво України розпочало передислокацію підрозділів Збройних Сил і правоохоронних органів України у східні і північні області держави», - відзначає експерт.

За його словами, було вжито нагальних заходів з відновлення дієздатності сектору безпеки і оборони, забезпечено керованість силами і засобами ЗС України, створено Національну гвардію, проведено часткову мобілізацію, розпочато формування добровольчих батальйонів для захисту України, швидко стабілізовано ситуацію в Києві, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях.