Горбулін: За часів Януковича майже остаточно було зруйновано українську систему ППО
За часів президентства Віктора Януковича російські агенти цілеспрямовано знищили обороноздатність України.
Про це заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін під час брифінгу «До другої річниці агресії Росії проти України» в Українському кризовому медіа-центрі.
За його словами, дезорганізація роботи Міноборони під виглядом його реформування унеможливила ефективне управління ЗС України.
«У 2010 році було розформоване Об’єднане оперативне командування, а за рік – Командування сил підтримки, що суттєво ускладнило застосування сил і засобів ЗС України. Було завершене руйнівне за своєю суттю «реформування» районних (міських) військових комісаріатів, з 2010 року було призупинено зборову підготовку військовозобов’язаних», - розповідає експерт.
Горбулін акцентує, що саме за часів Януковича майже остаточно було зруйновано українську систему ППО, а найсучасніші зенітно-ракетні комплекси і засоби розвідки були передислоковані в Крим.
«Усвідомлюючи ситуацію, нове керівництво України розпочало передислокацію підрозділів Збройних Сил і правоохоронних органів України у східні і північні області держави», - відзначає експерт.
За його словами, було вжито нагальних заходів з відновлення дієздатності сектору безпеки і оборони, забезпечено керованість силами і засобами ЗС України, створено Національну гвардію, проведено часткову мобілізацію, розпочато формування добровольчих батальйонів для захисту України, швидко стабілізовано ситуацію в Києві, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях.