Перейти на стандарти НАТО у Міноборони планують до кінця 2018 року

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що перехід на стандарти Організації північноатлантичного договору (НАТО) в Міністерстві оборони заплановано до кінця 2018 року, а в лавах Збройних сил України - до 2020.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак сказав на спільній прес-конференції з міністрами оборони Королівства Швеції Петером Хултквістом та Литовської Республіки Юозасом Олєкасом.

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"Відпрацьована дорожня карта, згідно з якою передбачено і сплановано практично помісячно, що ми маємо зробити в законодавчому полі, в питаннях пов'язаних зі статутами, інструкціями, в питаннях, пов'язаних з оргштатною структурою, системою підготовки, навчання, зв'язку", - заявив Полторак.

У зв'язку з чим він наголосив: "Практично вся та робота спланована і вона передбачає до кінця 2018 року протягом трьох років... реформувати саме Міністерство оборони і до 2020 року завершити реформування Збройних сил України разом з Генеральним штабом, коли після 2020 року ми будемо відповідати стандартам НАТО", - заявив Полторак.