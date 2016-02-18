Червоний Хрест роздав жителям зони АТО близько 60 тонн продуктів

Міжнародний Комітет Червоного Хреста роздав у Тельманівському районі Донецької області близько 60 тонн продуктів.

Про це йдеться в повідомленні Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Twitter.

Читайте такожПонад чверть росіян визнає вторгнення військ Путіна на Донбас - опитування

"За тиждень МКЧХ роздав у Тельманівському районі під Донецьком майже 60 тонн продуктів і 5 тонн гігієнічних наборів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Червоний Хрест залучить у 2016 році понад 64 млн дол. на гуманітарну допомогу переселенцям і тим, хто живе у зоні АТО.