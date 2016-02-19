Чоловіку, який заявив про вбивство "беркутівців" на Євромайдані, не можуть пред'явити підозру через амністію - ГПУ

Про це розповів голова управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк, повідомляє "BBC Україна".

За словами Горбатюка Іван Бубенчик і раніше фігурував у справі про вбивства на Майдані, однак висунути йому підозру у вбивствах неможливо через рішення парламенту.

"Згідно з рішенням Верховної Ради, всі особи, які були причетні до будь-яких злочинів проти правоохоронців (під час Майдану - УНІАН), потрапляють під амністію. Справи щодо них повинні бути закриті. Вони не можуть бути затримані, їм не може бути повідомлено про підозру", - сказав пан Горбатюк.

За його словами, ГПУ розслідує вбивства протестувальників, так і вбивства силовиків.

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"Та він у нас фігурував як одна з осіб, які можуть бути причетні до пострілів, ще до виходу цього фільму", - сказав пан Горбатюк.

Горбатюк каже, що Бубенчик, який вже раз не прийшов на допит як свідок, будуть викликати знову, після чого, якщо він не з'явиться, зможуть доставити силою.

"Там не тільки Бубенчик, там є ще один чоловік, який у Facebook хвалився, що він здійснював постріли і вбив", - уточнив пан Горбатюк.

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За його словами, слідство перевіряє такі заяви цих протестувальників, щоб встановити їх достовірність.

Як повідомляв УНІАН, Іван Бубенчик публічно заявив про те, що 20 лютого 2014 р. на Майдані незалежності стріляв з автомата у правоохоронців. Двох, за його словами, він вбив, пострілами в потилицю. На його думку, розстріляні силовики – були командирами. Іншим правоохоронцям Бубончик стріляв по ногах.

У той же час варто відзначити, що на сьогоднішній день немає офіційних даних про вбивство співробітників "Беркута" внаслідок пострілу в потилицю під час Євромайдану.

Нагадаємо, раніше в СБУ показали знайдену зброю, з якої розстрілювали активістів Майдану. Фрагменти 23 автоматів, однією снайперської гвинтівки Драгунова та помпової рушниці "Іж" 12-го калібру, з яких могли розстрілювати активістів Євромайдану, були знайдені у водоймі в Голосіївському районі Києва.