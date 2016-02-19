ГПУ заявила про припинення розслідування злочинів проти Майдану з 1 березня

Про це сьогодні на круглому столі заявив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, повідомляє ЛІГА.net.

"Є закон про Державне бюро розслідувань. І в зв'язку з недосконалістю його статей маємо ситуацію, що з 1 березня слідство не зможе продовжуватися. Тому що слідчі прокуратури втратять повноваження, а ДБР працювати не буде", - сказав Горбатюк.

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Він також підкреслив, що пленарний тиждень закінчився, а зміни так і не прийняті. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 15 березня.

Раніше на брифінгу Горбатюк повідомив, що розслідування злочинів проти активістів Євромайдану буде зупинено, якщо не внести зміни в закон про Державне бюро розслідувань.

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Нагадаємо, 9 лютого прокурор Управління спецрозслідувань ГПУ Роман Псюк заявив, що прокуратура встановила особи тих, хто стріляв по активістах Євромайдану на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Довідка УНІАН. В кінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом став першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яку планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці українських міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року, отримали назву Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.

В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками в центрі Києва загинуло більше ста людей, сотні були поранені, більше всього – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.