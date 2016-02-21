У Варшаві ініціюють перейменування однієї з вулиць на честь Героїв Майдану

22:52, 21 лютого 2016
Суспільство
427 0

Завтра польські активісти, політики та громадські діячі мають намір виступити з пропозицією до місцевої влади Варшави про присвоєння одній з вулиць польської столиці імені Героїв Майдану.

фото УНИАН.

Про це йдеться у зверненні активістів і політиків до варшавської мерії, передає Польське радіо.

«Ми, мешканці Варшави, що нижче підписалися, вважаємо, що варто віддати честь стійкості духу та самовідданості сотень тисяч українців і громадян інших країн, які їх підтримували, в тому числі й поляків, які в листопаді 2013 року вийшли на вулиці Києва, почавши непохитну боротьбу за вільну і проєвропейську Україну», - йдеться в заяві.

Автори ініціативи пропонують надати ім’я Героїв Майдану одній з вулиць, прилеглих до скверу імені Тараса Шевченка у центрі Варшави.

Читайте такожПольща майже вдвічі збільшила видачу національних віз для українців

22 лютого відповідну заяву буде передано в Бюро геодезії та кадастру варшавської мерії.

Серед ініціаторів перейменування вулиці – директор фонду Польсько-української співпраці PAUCI Ян Пєкло, депутати Сейму Польщі Малгожата Госєвська та Марцін Свєнціцький, польська акторка українського походження Вероніка Марчук, головний редактор впливового журналу «Політична критика» Славомір Сєраковський, фонд «Відкритий діалог».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter