У Варшаві ініціюють перейменування однієї з вулиць на честь Героїв Майдану

Про це йдеться у зверненні активістів і політиків до варшавської мерії, передає Польське радіо.

«Ми, мешканці Варшави, що нижче підписалися, вважаємо, що варто віддати честь стійкості духу та самовідданості сотень тисяч українців і громадян інших країн, які їх підтримували, в тому числі й поляків, які в листопаді 2013 року вийшли на вулиці Києва, почавши непохитну боротьбу за вільну і проєвропейську Україну», - йдеться в заяві.

Автори ініціативи пропонують надати ім’я Героїв Майдану одній з вулиць, прилеглих до скверу імені Тараса Шевченка у центрі Варшави.

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22 лютого відповідну заяву буде передано в Бюро геодезії та кадастру варшавської мерії.

Серед ініціаторів перейменування вулиці – директор фонду Польсько-української співпраці PAUCI Ян Пєкло, депутати Сейму Польщі Малгожата Госєвська та Марцін Свєнціцький, польська акторка українського походження Вероніка Марчук, головний редактор впливового журналу «Політична критика» Славомір Сєраковський, фонд «Відкритий діалог».