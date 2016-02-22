На Донеччині затримано громадянина Угорщини, що міг воювати на боці терористів

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків зі ЗМІ Державної прикордонної служби, чоловіка виявили під час перевірки на контрольному пункті, коли він прямував з підконтрольної бойовикам території. Іноземець не мав при собі належних дозвільних документів. Крім того, в нього виявили атрибути Комуністичної партії.

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Прикордонники з’ясували, що до України чоловік потрапив незаконним шляхом, скоріш за все, через територію Росії на ділянці, що непідконтрольна Україні, адже офіційно державний кордон він не перетинав.

Також було встановлено, що свого часу угорець навчався у військовому закладі на артилериста.

Наразі затриманого передали співробітникам Національної поліції для з’ясування всіх обставин.

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