Від травм голови помер мер Старобільська Луганської області Володимир Живага - МВС
00:52, 23 лютого 2016Суспільство
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У понеділок, 22 лютого, в кареті швидкої допомоги від травм голови помер мер Старобільська Володимир Живага.
Помер мер Старобільська Луганської області Володимир Живага / rbc.ua
Про це повідомила прес-секретар ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.
"Щойно надійшла інформація про те, що в кареті швидкої допомоги від отриманих тілесних ушкоджень в області голови, помер мер міста Старобільська Володимир Живага", - йдеться в повідомленні.
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За її словами, о 22.00 під час обходу території сторож виявив Володимира Живаги, який лежав на землі у внутрішньому дворі Старобільського міськвиконкому.
Щойно надійшла інформація про те, що в кареті швидкої допомоги від отриманих тілесних ушкоджень в області голови, помер ...Posted by Татьяна Погукай on Monday, February 22, 2016
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