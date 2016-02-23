Від травм голови помер мер Старобільська Луганської області Володимир Живага - МВС

00:52, 23 лютого 2016
Суспільство
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У понеділок, 22 лютого, в кареті швидкої допомоги від травм голови помер мер Старобільська Володимир Живага. 

rbc.ua

Про це повідомила прес-секретар ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.

"Щойно надійшла інформація про те, що в кареті швидкої допомоги від отриманих тілесних ушкоджень в області голови, помер мер міста Старобільська Володимир Живага", - йдеться в повідомленні.

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За її словами, о 22.00 під час обходу території сторож виявив Володимира Живаги, який лежав на землі у внутрішньому дворі Старобільського міськвиконкому.

Щойно надійшла інформація про те, що в кареті швидкої допомоги від отриманих тілесних ушкоджень в області голови, помер ...

Posted by Татьяна Погукай on Monday, February 22, 2016

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