Від травм голови помер мер Старобільська Луганської області Володимир Живага - МВС

Про це повідомила прес-секретар ГУ МВС у Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.

"Щойно надійшла інформація про те, що в кареті швидкої допомоги від отриманих тілесних ушкоджень в області голови, помер мер міста Старобільська Володимир Живага", - йдеться в повідомленні.

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За її словами, о 22.00 під час обходу території сторож виявив Володимира Живаги, який лежав на землі у внутрішньому дворі Старобільського міськвиконкому.