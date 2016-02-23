Нацрада хоче збільшення польского телемовлення в Україні

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацради.

«Національна рада направила голові Крайової Ради з питань радіомовлення і телебачення Республіки Польща пану Яну Двораку листа з проханням сприяти збільшенню мовлення на території України польських каналів», - йдеться в повідомленні.

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Український регулятор, у свою чергу, пообіцяв максимально швидко вирішувати всі процедурні питання для надання можливості більшій кількості польських телеканалів вести мовлення на території нашої держави.

Згідно з даними прес-служби, українські провайдери неодноразово зверталися до Нацради, висловлюючи свою зацікавленість у ретрансляції польських телеканалів. На сьогодні в Україні дозволені до показу чотири такі канали - TV-Polonia, ТVP Info, ТVP Historia і ТVP Кultura.

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