Нацрада хоче збільшення польского телемовлення в Україні
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до польського регулятора - Крайової Ради з питань радіомовлення і телебачення Республіки Польща - з проханням сприяти збільшенню кількості польських телеканалів, які транслюються в Україні.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацради.
«Національна рада направила голові Крайової Ради з питань радіомовлення і телебачення Республіки Польща пану Яну Двораку листа з проханням сприяти збільшенню мовлення на території України польських каналів», - йдеться в повідомленні.
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Український регулятор, у свою чергу, пообіцяв максимально швидко вирішувати всі процедурні питання для надання можливості більшій кількості польських телеканалів вести мовлення на території нашої держави.
Згідно з даними прес-служби, українські провайдери неодноразово зверталися до Нацради, висловлюючи свою зацікавленість у ретрансляції польських телеканалів. На сьогодні в Україні дозволені до показу чотири такі канали - TV-Polonia, ТVP Info, ТVP Historia і ТVP Кultura.
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