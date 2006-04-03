Суд залишив під вартою голову наглядової ради «ТАС-Комерцбанку»

Шевченківський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді утримування під вартою для 44-річного голови наглядової ради АКБ «ТАС-Комерцбанк» Миколи ВИНОГРАДОВА, затриманого 31 березня, який підозрюється у підбурюванні до скоєння замаху наприкінці минулого року на 25-річну киянку, з якою він мав певний час близькі стосунки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову проголосила суддя Шевченківського райсуду Олена БІЛОШКАП.

Як зазначається у матеріалах, зібраних слідством, 30 грудня минулого року близько 18.30 у Києві на вулиці Артема невідомий на той час чоловік виплеснув сірчану кислоту в обличчя 25-річній киянці.

Розслідуючи порушену кримінальну справу, слідство затримало громадянина України Сергія ЛЯЛИКОВА за підозрою у скоєнні цього злочину. В результаті зібраних доказів слідству стало відомо, що саме він за дорученням М.ВИНОГРАДОВА скоїв цей злочин.

М.ВИНОГРАДОВ звинувачується за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

На судовому засіданні, відповідаючи на запитання суду, М.ВИНОГРАДОВ сказав, що не вважає себе винним. «Я тричі запрошувався як свідок, я самостійно з’являвся до слідчого, я ніколи не ухилявся від надання показів. Якби хотів ухилитися, у мене була неодноразова можливість. Я сам зацікавлений у встановленні істини в цій справі», - сказав він.

У зв’язку зі сказаним підозрюваний попросив суд звільнити його з-під варти на підписку про невиїзд, надавши при цьому гарантії суду, що не ухилятиметься від слідства.

Водночас слідчий Шевченківського райвідділу міліції та прокурор просили суд не змінювати підозрюваному М.ВИНОГРАДОВУ міри запобіжного заходу та залишити його під вартою.

Зі свого боку адвокати М.ВИНОГРАДОВА (його захищають три адвокати – УНІАН) заперечували проти подання сторони обвинувачення, зазначивши при цьому, що «оскільки жодних реальних обставин у скоєнні злочину, крім підозри, не існує».