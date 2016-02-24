Правоохоронцям здався черговий екс-бойовик "ДНР": не сподобалося бути біженцем у Росії (відео)

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

"У 2014 році чоловік, будучи членом одного з місцевих осередків Донецького козацтва та підтримуючи ідею "руcского міра", приєднався до незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Він зі зброєю в руках ніс службу на блокпостах", - сказано в ньому.

Потрапивши під обстріл, бойовик усвідомив хибність свого вчинку, з часом розчарувався в ідеях новоствореної псевдореспубліки, вирішив кинути зброю та самовільно залишити бойовиків, зазначає СБУ.

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При першій нагоді, приєднавшись до групи біженців, чоловік виїхав до Росії.

"Нічого там хорошого нема", - прокоментував сам екс-бойовик своє життя у таборі біженців.

Наразі СБУ проводить слідчі дії, перевіряючи діяльність чоловіка в незаконних збройних формуваннях.

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