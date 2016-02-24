Кернес: Харків визнали кращим містом майбутнього за версією Financial Times

За версією Міжнародної ділової газети «Financial Times», Харків визнаний переможцем як найкраще місто майбутнього.

Про це сьогодні, 24 лютого, на сесії міськради повідомив Харківський міський голова, обраний від партії «Відродження» Геннадій Кернес.

Місто Харків нагороджений премією в рейтингу «Європейські міста та регіони майбутнього 2016/2017» в категорії: «Краще велике європейське місто майбутнього з точки зору інвестиційної привабливості – ефективність інвестування» журналу «fDi Magazine» («Прямі іноземні інвестиції») - профільного, професійного журналу, видаваного «Financial Times».

За словами організаторів конкурсу, перемога в рейтингу - це не тільки знак пошани і офіційного визнання величезного інвестиційного потенціалу Харкова, але і висока оцінка роботи мера міста Геннадія Кернеса.

Всі результати конкурсу будуть офіційно оголошені на церемонії нагородження, яка відбудеться 15 березня в Каннах (Франція).

Офіційні результати опубліковані 15 лютого в інтернет-виданні журналу і будуть опубліковані 26 лютого у друкованому варіанті видання.