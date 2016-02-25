Харківська міськрада виділила майже 2 мільйони гривень на демонтаж постаменту пам'ятника Леніну

Як передає кореспондент УНИАН, за відповідні зміні до програми соціального та економічного розвитку Харкова на 2016 рік сьогодні,24 лютого, проголосували депутати міськради.

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Зокрема, у переліку об'єктів, які передбачається фінансувати за рахунок бюджетних коштів у 2016 році, зазначається, що на демонтаж постаменту пам'ятника Леніну та прилеглих до нього елементів благоустрою на майдані Свободи з бюджету розвитку Харкова виділяється 1,7 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, найбільший на той час пам'ятник Леніну в Харкові був повалений 28 вересня 2014 року під час мітингу проукраїнських сил на площі Свободи.