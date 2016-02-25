Харківська міськрада виділила майже 2 мільйони гривень на демонтаж постаменту пам'ятника Леніну
02:04, 25 лютого 2016Суспільство
487 0
Харківська міська рада виділила 1,7 млн грн на демонтаж постаменту пам'ятника Володимиру Леніну на площі Свободи.
Пам'ятник Леніну у Харкові був повалений 28 вересня 2014 року під час мітингу / фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНИАН, за відповідні зміні до програми соціального та економічного розвитку Харкова на 2016 рік сьогодні,24 лютого, проголосували депутати міськради.
Читайте такожНа Харківщині повалили пам'ятник Леніну (фото, відео)
Зокрема, у переліку об'єктів, які передбачається фінансувати за рахунок бюджетних коштів у 2016 році, зазначається, що на демонтаж постаменту пам'ятника Леніну та прилеглих до нього елементів благоустрою на майдані Свободи з бюджету розвитку Харкова виділяється 1,7 млн грн.
фото: УНІАН
Як повідомляв УНІАН, найбільший на той час пам'ятник Леніну в Харкові був повалений 28 вересня 2014 року під час мітингу проукраїнських сил на площі Свободи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter