Джамала: У пісні "1944" немає політики, але текст можу й змінити

15:39, 26 лютого 2016
Суспільство
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Українська співачка Джамала заявляє, що в її пісні «1944», з якою вона виступатиме на конкурсі «Євробачення-2016», немає політичного підтексту.

джамала / youtube.com

Про це вона сказала на прес-конференції в УНІАН.

«В моїй пісні «1944» немає ніякої політики, а ті, хто хочуть привнести щось своє, надумати, перекласти… я не можу нести відповідальність за це», - сказала вона.

За словами співачки, організаційний комітет «Євробачення» не має жодного питання до тексту пісні.

Водночас Джамала не виключила, що може дещо змінити текст. «У мене, як у творчої людини, є питання до мого тексту. Може я щось зміню, покращу текст, але не тому, що між рядками тексту щось протікає, нічого там не знайдете», - додала співачка.

Відповідаючи на запитання щодо постановки виступу, Джамала сказала, що не може «відкрити секретів».

«Це буде супер. Ми будемо робити зустріч з провідними режисерами, постановниками, дизайнерами, гримерами і будемо вирішувати все, що стосується виступу», - сказала співачка.

Вона також зазначила, що не розглядала можливості виконувати іншу пісню і не має наміру змінювати музичну частину твору.

«Я і вирішила піти на цей відбір тому, що у мене була ця пісня», - додала Джамала.

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Піар-директор Джамали Денис Козловський у свою чергу зазначив, що через надмірну увагу до пісні «1944» «головна частина піар-кампанії вже відбулася».

«У нас так відбулося, що без нашої участі усі провідні ЗМІ Німеччини і Великої Британії і багатьох інших європейських країн вже відписалися на цю тему і продовжують надсилати запити на інтерв’ю», - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, що Росія нібито може відмовитись від участі в «Євробаченні» через пісню Джамали і навіть не транслювати цей конкурс, співачка зазначила, що не чула про таке.

«Це дивно. А чому відмовлятися і не транслювати?.. Хочеться запитати: а що так зачіпає в цій пісні?», - сказала вона.

Співачка також зазначила, що відчуває підтримку з Росії. «Я підтримку від наших сусідів відчуваю дуже теплу», - сказала вона.

Джамала також зазначила, що у створенні сукні на конкурс їй буде потрібна допомога українських дизайнерів.

«Я хочу зібрати найкращих, щоб вони мені порадили, щоб ми намалювали 100 ескізів, якщо буде потрібно, і обрали один, який буде гармонійним зі мною, з піснею, зі сценою. Треба знайти щось унікальне», - додала вона.

Нагадаємо, 22 лютого депутат Держдуми Росії Вадим Деньгін закликав керівництво «Євробачення» не допустити пісню «1944», якою нібито хотіли «вразити Росію».

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