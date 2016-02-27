Печерський суд передав "справу Єфремова" для визначення підсудності до Апеляційного суду

Про це УНІАН повідомив адвокат Єфремова Олександр Мельников.

За його словами, колегія суддів в ході сьогоднішнього засідання взяла самовідвід і вирішила передати провадження до Апеляційного суду для визначення ним питання, який суд зможе розглядати цю справу.

Як зазначив адвокат, таким чином в Печерському районному суді Києва не залишилося суддів, які б за законом мали право братися за розгляд цього провадження, оскільки раніше брали участь в інших провадженнях, пов'язаних з вказаними особами.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого нинішнього року начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що у Генпрокуратурі вважають, що суд навмисно затягує розгляд справи колишнього народного депутата України Єфремова, який обвинувачується у фальсифікації голосування за “диктаторські закони” 16 січня 2014 року.

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Довідка УНІАН. 16 січня 2014 року Верховна Рада VII скликання ухвалила так звані «диктаторські закони», спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту, за які насправді проголосувала меншість від необхідної кількості голосів депутатів.

Правоохоронці затримали екс-«регіонала» Єфремова 14 лютого 2015 року в Києві. Йому було повідомлено про підозру у фальсифікації результатів голосування за «диктаторські закони».

Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави. 17 лютого Єфремова після внесення застави відпустили.

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20 жовтня Генеральна прокуратура України передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України стосовно Єфремова, Гордієнка та Стояна.

Колишній президент України Віктор Янукович, народний депутат VII cкликання Володимир Олійник, перший заступник голови Верховної Ради VII скликання Ігор Калєтнік та інші підозрювані у вчиненні цих злочинів перебувають у розшуку.

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30 листопада Печерський райсуд Києва відмовив прокуратурі в обранні запобіжних заходів Єфремову, Стояну, Гордієнку і повернув обвинувальний акт щодо них через невідповідність нормам Кримінального процесуального кодексу України.

У ході судового засідання сторона обвинувачення просила суд обрати підозрюваним запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання та призначити кримінальне провадження проти них до розгляду по суті.