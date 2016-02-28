В окупованому Криму через аварії сталися відключення світла в кількох містах

Як повідомляє видання Крим.Реалії з посиланням на прес-службу окупаційного кримського уряду, всі відключення пов'язані з аваріями на лініях електропередач.

Зокрема, відключені від електрики будинку по вулиці Юннатів у Керчі, по вулиці Енгельса в Судаку, а також у селищі Морське.

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Раніше адміністрація Джанкоя також повідомляла про те, що в період з 5.00 28 лютого до 22.00 29 лютого в місті та районі буде обмежена подача електроенергії для населення, підприємств, організацій і установ.

Через аварії на лініях електропередач про відключення електрики попереджає і окупаційна "влада" Севастополя. У місті у зв’язку з дефіцитом електроенергії відключають, в тому числі, й вуличне освітлення.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" по його самовизначенню. Самопроголошена кримська влада заявила, що нібито 96,77% з тих, які взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.