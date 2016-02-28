СБУ затримала голову цивільного корпусу "Азов-Крим" - ЗМІ
23:41, 28 лютого 2016Суспільство
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СБУ затримала голову цивільного корпусу «Азов-Крим» Станіслава Краснова.
СБУ затримала голову цивільного корпусу «Азов-Крим» / hromadske.tv
Про це Громадському повідомила матір подруги Краснова Марія Шелест. За її словами, його разом з її донькою арештували в ніч на 28 лютого. Попередньо Станіслава Краснова звинувачують у незаконному зберіганні зброї.
Раніше, 15 лютого на сайті прокуратури Києва з'явилося повідомлення про затримання і обшук в місцях проживання членів «добровольчого корпусу так званого «батальйону «Крим».
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У них, за даними прокуратури, вилучили більше двох десятків стволів бойового і травматичної зброї, а також боєприпаси і наркотики.
У самому батальйоні цю інформацію заперечують.
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