СБУ затримала голову цивільного корпусу "Азов-Крим" - ЗМІ

Про це Громадському повідомила матір подруги Краснова Марія Шелест. За її словами, його разом з її донькою арештували в ніч на 28 лютого. Попередньо Станіслава Краснова звинувачують у незаконному зберіганні зброї.

Раніше, 15 лютого на сайті прокуратури Києва з'явилося повідомлення про затримання і обшук в місцях проживання членів «добровольчого корпусу так званого «батальйону «Крим».

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У них, за даними прокуратури, вилучили більше двох десятків стволів бойового і травматичної зброї, а також боєприпаси і наркотики.

У самому батальйоні цю інформацію заперечують.