В Україні вийшло в ефір перше військове радіо "Армія FM"
19:00, 01 березня 2016Суспільство
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Поки що радіостанція запрацювала в тестовому режимі.
В Україні вийшло в ефір перше військове радіо "Армія FM"
Відсьогодні в українському медіапросторі з'явилася перша військова радіостанція. Про це йдеться у повідомленнях Міністерства оборони України та радіо "Армія FM" у Facebook.
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"Наше радіо транслюватиметься через портал "Свое радио", - повідомляється на сторінці "Армія FM". - Слухачам спочатку треба зайти на сторінку "Свое радио" і в рубриці "Свое вещание" обрати радіо "Армія FM".
"Новини щогодини та багато хорошої музики", - додали в прес-службі.
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Творці радіостанції не збираються зупинятись намовленні в інтернеті і вже подали заявку на частоти в FM-діапазоні.
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