На Донеччині звільнили від відповідальності бойовика, що потрапив до лав "ДНР" "по дурості" (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, в 2015 році чоловік потрапив до одного із збройних угруповань терористичної організації "ДНР".

Побачивши реальне, а не деклароване ставлення командирів так званої "армії новоросії" до своїх підлеглих та відсутність у їх діях будь-якого ідейного підґрунтя, він усвідомив свою помилку і почав шукати шляхи повернення до рідної домівки.

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Бойовик скористався програмою "На тебе чекають вдома", і нещодавно суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

"Тепер чоловік будує плани на майбутнє і закликає бойовиків скористатись можливістю повернутись до мирного життя", - підкреслює СБУ.

На відео, оприлюдненому спецслужбою, чоловік зізнається, що потрапив до лав "ДНР" "по дурості", але зрозумів, "що це не його".

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