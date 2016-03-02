Цьогоріч "Гуморину" в Одесі все ж проведуть, але без традиційної карнавальної ходи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила директор департаменту культури Одеської міської ради Тетяна Маркова.

Вона зазначила, що прийнято рішення провести цього року "Гуморину", святкування якої скасовувалося впродовж двох останніх років у зв'язку з ситуацією в країні. У 2016 році "Гуморина" в Одесі відбуватиметься з 1 по 3 квітня, але карнавальну ходу все ж таки вирішили не проводити.

Як сказала Маркова, в центрі міста буде кілька основних локацій - на вулиці Дерибасівській, на Приморському бульварі та в Міському саду.

"Буде багато опен-ейр проектів... Від формату карнавальної ходи ми відмовилися, тому що зараз це не на часі", - сказала керівник департаменту.

За її словами, наприкінці березня також стартує міжнародний фестиваль клоунів і мімів "Комедіада", який в 2015 році замінив "Гуморину".

Перша "Гуморина" в Одесі відбулася в 1973 році. У 1976 році її заборонила влади України та Одеси. Відновилося свято сміху наприкінці 1980-х.

У 2014 році "Гуморину" скасували у зв'язку з 40-денним трауром, оголошеним за Героями Небесної Сотні, в 2015 році – у зв'язку з воєнними діями на сході країни.