Соціологи дізналися, яких подарунків очікують українки на 8 Березня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні результати соціологічного опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

Як зазначили у КМІС, жінкам ставилося запитання: «Який подарунок Ви понад усе хотіли б одержати від коханого чоловіка на 8 березня?», а чоловікам: «Який подарунок Ви понад усе хотіли б подарувати коханій жінці на 8 березня?».

Дослідження засвідчило, що квіти бажають отримати 23% жінок, 30% чоловіків мають намір їх дарувати; серед жінок 10% не чекають від чоловіків ніяких подарунків, крім турботи та уваги, та лише 6% чоловіків відмітили цей пункт.

Ювелірну прикрасу хотіли б отримати у подарунок 9% жінок, так ж кількість чоловіків планують її дарувати (9%); романтичну подорож бажають отримати у подарунок 7% жінок, планують її дарувати - 6% чоловіків.

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Крім того, виявилося, що в цьому році вперше у жінок з-поміж очікуваних подарунків – гроші. Зокрема, 6% жінок хотіли б отримати гроші в подарунок, 5% чоловіків планують їх дарувати; туалетну воду, парфуми або косметику хотіли б отримати у подарунок 6% жінок (8% чоловіків планують зробити саме такий подарунок).

У той же час 9% опитаних жінок сказали, що не мають чоловіків, від яких вони чекають подарунки, та 5% чоловіків зазначили, що їм нікому їх дарувати.

Коментуючи результати опитування, заступник директора КМІС Вікторія Захожа зазначила, що «Міжнародний жіночий день втрачає свою вагу для українців, як і інші свята, які були такими популярними у Радянському союзі. Окрім того, що зростає покоління тих, хто вже не застав навіть такої держави, економічна та військова ситуація в Україні на сьогодні, очевидно, мали вплинути на ставлення до свят, зокрема тих, що не пов‘язані з релігією (Великдень або Різдво) або патріотичними почуттями (День незалежності)».

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За словами експерта, відповіді чоловіків та жінок на цю ситуацію проявляються дещо по-різному. «Серед чоловіків зросла частка тих, хто взагалі не збирається дарувати подарунків жінкам до свята весни (з 3,8% до 6,1% порівняно з 2014-м роком). Жінки ж не поспішають відмовлятись від свята і продовжують чекати на подарунки до 8 Березня. Більше того, їхні очікування стали більш меркантильними. Їх вже не влаштовують лише квіти, турбота та увага, натомість більше стало тих, котрі хотіли б отримати у подарунок ювелірні прикраси або й просто гроші", - зазначила Захожа.

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Опитування проводилося 5-16 лютого 2016 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2020 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим). В Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється владою України, у Донецькій області дослідження проводилося і на територіях, що контролюються, і на територіях, що тимчасово не контролюються владою України.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%, 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.