Україна має переглянути підходи у сфері наркополітики

«Україна потребує балансу державної наркополітики між забезпеченням доступу до психоактивних речовин в медичних та наукових цілях та заходами з протидії їх незаконному обігу», - до такого висновку прийшли провідні українські та міжнародні експерти та представники влади під час публічної дискусії.

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«Ми говорили про ситуацію в країні, яка в нас політика по наркотикам в цілому і сильнознеболювальним засобам. Це просто катастрофа. Я не знаю, як пояснити правоохоронним органам, що людина, яка помирає від болю, від раку, ніколи не буде продавати ліки, які цей біль ліквідують, комусь іншому», - зазначив міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі у ході дискусії.

За його словами, одним із головних завдань Міністерства охорони здоров'я у цій сфері є забезпечення доступності лікарських засобів, які містять наркотичні та психотропні речовини пацієнтам, які їх потребують.

«Окрім того, актуальним є питання декриміналізації споживачів наркотиків, які зберігають їх в незначній кількості без мети збуту. Адже наразі в Україні на відміну від розвинених країн світу передбачений невиправдано високий рівень кримінальної відповідальності за незначні кількості наркотичних речовин, що зберігаються для власного використання», - зазначив Квіташвілі, додавши, що має намір змінити цю систему, і вже працює у даному напрямку в співпраці з міжнародними організаціями.

Надмірна зерегульованість медичного обігу контрольованих препаратів призводить до суттєвого обмеженого доступу до необхідних ліків для пацієнтів . які потребують знеболення, пацієнтів з психічними розладами та залежністю, обмеження доступності до контрольованих лікарських засобів можна кваліфікувати як порушення прав людини за ознакою стану здоров'я. За даними міжнародного комітету по контролю за наркотиками. Україна має у 20 разів менші показники призначення наркомістких знеболювальних препаратів ніж у Європі і 10 разів менше ніж загалом у світі.

Представник Всесвітньої Комісії по Наркополітиці, спеціальний посол Генерального секретаря ООН з питань ВІЧ/СНІД у Східній Європі та Центральній Азії професор Мішель Казачкін також підкреслив, що «заборонювальна парадигма і репресивні закони – це не спосіб реагування на проблему наркополітики».

Схожої думки був виконавчий директор міжнародного фонду «Відродження» Євген Бистрицький. Він переконаний, що Україна має переглянути підходи до державної наркополітики: «Неефективна та репресивна наркополітика, яку українська держава реалізовувала протягом останніх десятиліть, мала наслідком ріст епідемій соціально небезпечних хвороб, кримінальне переслідування десятків тисяч людей чиєю єдиною провиною є їхня залежність, а також неефективно витрачені мільйони гривень платників податків»

«Після багатьох років вагань щодо зміни, ще радянської за підходами, наркополітики влада Україна має нарешті змінити її у напрямку поваги до людської гідності, дотримання права на життя та здоров'я», - додав він.

В.о. голови державної служби контролю за наркотиками Олег Дзісяк також зазначив, що зусилля правоохоронних органів мають бути спрямовані не на боротьбу з наркозалежними людьми та переслідування лікарів, які виписують підконтрольні препарати, а на організований наркобізнес.

«Ми повинні перестати ставитися до пацієнтів, які потребують знеболення, а також до людей з діагнозом наркоманія, як до злочинців. Це люди, які в першу чергу потребують нашої підтримки та ефективного лікування» - підкреслив Дзісяк.

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Під час заходу також боло обговорено офіційну позицію України щодо принципів реформування вітчизняної наркополітики напередодні участі української делегації у спеціальній сесії генеральної асамблеї ООН з наркотиків, яка відбудеться в Сполучених Штатах Америки в квітні 2016 року.