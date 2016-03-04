Сироїд обурилася подарунком до 8 березня: Цю радянську практику треба викорінювати
Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд негативно сприйняла подарунок, який отримала до 8 березня від голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Радянська звичка дарувати коштовні подарунки посадовим особам продовжує дивувати – вчора виявила у приймальні таке "явище" та листівку з вітаннями від голови Державної фіскальної служби України. Проблема не лише в тому, що це несучасно та неетично, тим більше в умовах війни, але є ще й закон України "Про запобігання корупції", який забороняє мені приймати подарунки, вартість яких перевищує встановлену законом межу", - написала вона.
Сироїд висловила сподівання, "що голова Державної фіскальної служби просто не обізнаний про те, яким чином від його імені вітають жінок з 8 березня".
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"Цю радянську практику "подарунків" потрібно викорінювати в першу чергу зі свідомості держслужбовців чи може навіть з підсвідомості, бо мені невідомо, де саме народжується ідея робити презенти вартістю понад 3000 гривень", - заявила вона.
Віце-спікер зазначила, що відповідно до закону має здати подарунок на зберігання.
"Повідомлення написала, акт підготувала. Чекаю на представника апарату Верховної Ради для передання Chanel на зберігання", - зазначила вона.