Якщо Савченко не доставлять до суду, ніхто не знатиме, чи вона жива - адвокат

Про це в інтерв'ю виданню "15 хвилин" заявив один з адвокатів Савченко Микола Полозов.

Він зазначив, що в РФ зараз чотири вихідних дні і в ізолятор у вихідні дні не тільки не впускають адвокатів, родичів та консулів, він просто не працює.

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"Тому неможливо отримати жодної інформації про стан здоров'я Надії. На сухому голодування людина може протриматися максимум тиждень. Але не можна забувати, що мова йде про здорову людину, а Савченко вже знаходилася на звичайному голодуванні, не сухому, понад двадцяти днів. Тобто вона не вживала їжу, пила тільки воду. Стан її внутрішніх органів на поточний момент оцінити неможливо, тому що останнє обстеження Надії було багато місяців тому. До того ж у слідчому ізоляторі просто немає лікарів", - сказав він.

За його словами, в СІЗО сказали, що у разі погіршення здоров'я Савченко її перевезуть в Ростов-на-Дону, покладуть в клініку і штучно будуть виводити з голодування.

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"Але проблема ще й у тому, що всі ці переміщення відбуваються під грифом "таємно". В цілях безпеки федеральні закони забороняють співробітникам ФСВК повідомляти кому-небудь про місце знаходження ув'язненого під час її етапування. Тому якщо Надію не доставлять в суд 9 березня, то це буде катастрофа. По-перше, ніхто не знатиме, чи жива вона. По-друге, якщо її не доставлять в суд, ми поїдемо в слідчий ізолятор. Якщо її там не виявиться, треба буде піднімати глобальний шум з приводу її місцезнаходження. Влада буде приховувати це, і знайти Надію можна буде єдиним способом – вчинити тиск на Уповноваженого з прав людини в Росії Еллу Памфілову, яка може зреагувати. Принаймні, минулого голодування саме наше звернення до неї, не на папері, а публічне, змусило Памфілову сприяти тому, щоб українські медики обстежили Надію", - пояснив він.

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Полозов повідомив, що з СІЗО можуть надіслати довідку, що за станом здоров'я вона не може бути в суді.

"Теоретично суд не в праві відмовити їй в останньому слові. Це встановлене законом право. Якщо суд раптом порушить його, то це остаточно заб'є цвяхи в весь пропагандистський спектакль, який вони збиралися влаштувати з цього суду. Затягування процесу явно в інтересах російської влади ‒ для того, щоб знизити накал з переговорів. Вони можуть просто оголосити перерву до її якогось одужання. Суддя не буде говорити, що насправді відбувається з Надією, яким буде її стан здоров'я на 9 березня", - сказав захисник.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім примусово переправили її в Росію.

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В середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня. Після цього вона в знак протесту оголосила голодування – третє з моменту її арешту влітку 2014 року.

2 березня державне обвинувачення вимагає, щоб суд засудив Савченко до 23 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

3 березня суд відмовив Савченко в останньому слові. Після дебатів суддя закрив засідання і повідомив про відновлення процесу 9 березня. У відповідь Савченко заявила, що відмова в останньому слові сприймає як порушення її прав і з 4 березня почала сухе голодування.