У Києві невідомі напали на посольство РФ і потрощили 3 авто, поліція розслідує (відео)

Подія трапилась у Солом'янському районі столиці, повідомляє прес-служба столичної Нацполіції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

"До чергової частини управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі напали на посольство. Зі слів охорони, до будівлі підійшло близько десяти осіб, які були одягнені у темний одяг, а у руках тримали фаєри. Невідомі почали бити припарковані автомобілі, тож загалом пошкоджено три транспортні засоби: розбиті дзеркала та скло", - йдеться у повідомленні.

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Прибувши на місце події правоохоронці виявили та вилучили молоток, який лежав неподалік від місця події. Опитані свідки та очевидці події. Розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - до чотирьох років років позбавлення волі.

Учасники акції виклали у мережу відео нападу.

На ньому видно, як чоловіки закидають піротехнікою будівлю та гатять кувалдами по автомобілях.

"В ніч на шосте березня стався напад невідомих патріотів на посольство РФ на Повітрофлотському проспекті в місті Києві. Судячи з відео, події відбуваються на задньому дворі посольства з боку вулиці Сурікова. Там запарковані посольські автомобілі. Активісти на відео закидали піротехнікою та фаєрами посольство, а також пошкодили автомобілі, якими користуються посіпаки РФ. Судячи з відео, не обійшлося без невеличкої стрілянини. Охорона перенервувала", - йдеться в описі під відео.