Адвокат запевняє в марності закликів до Савченко припинити голодування

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Новікова, сухе голодування Савченко "не залишає нікому часу на маневри, тюремне начальство відповідає за її життя головою, у них напевно є план, як підтримувати її насильно".

"Надія казала, що на цей випадок і в неї є запасний план. Я не знаю, чи вона нападе на охоронців або зробить щось ще настільки ж відчайдушне. З перших днів у СІЗО в липні 2014 вона числиться на спецобліку як схильна до втечі, нападу і суїциду. Не те, щоб вона вже тоді давала до цього підстави, але всі, що називається, чесно попереджені", - написав адвокат.

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Новіков зазначив, що пише про це спокійно, "тому що всі хвилювання, коливання і вмовляння з приводу її голодування і можливих наслідків – вже пройдений для нас рік тому етап, вона все одно зробить по-своєму".

"Десятки людей зараз пишуть мені з проханням відмовити її і переконати, що треба будь-якою ціною вижити і т. п. Багато хто впевнені, що знайшли якісь особливі слова і вимагають неодмінно передати їх Надії особисто, тоді вона точно все зрозуміє і передумає. Не передумає, але не буду нікого переконувати. Робіть, пишіть і говоріть, що вважаєте за потрібне", - заявив він.

За словами адвоката льотчиці, вона прийняла своє відчайдушне рішення, і він постарається, щоб воно не виявилося марним".

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