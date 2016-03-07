Москва досі не дала дозвіл на обстеження Савченко українськими лікарями - генконсул

Про це виданню Цензор.НЕТ повідомив генконсул України в Ростові-на-Дону Віталій Москаленко.

"Відповідний запит в російський МЗС був направлений ще 5 березня. Однак досі відповіді не отримано", - заявив Москаленко.

Сьогодні, 7 березня, консули збираються відвідати СІЗО, де утримують Надію Савченко. "У нас є твердий намір і необхідність за будь-яку ціну потрапити до неї!", - підкреслив Москаленко.

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Як повідомляв УНІАН раніше, в МЗС РФ направлений запит про можливість обстеження українськими лікарями ув'язненої українки Надії Савченко. Москаленко зазначив, що для зустрічі з Савченко українські лікарі повинні отримати дозвіл російського Міністерства закордонних справ. Він додав, що Україна буде домагатися, щоб російський МЗС видав цю ноту, незважаючи на вихідні.