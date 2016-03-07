Поклонська: Мене ці санкції не обмежують

Про це повідомляє «РСН».

«У мене немає справ у Європі, оскільки я прокурор республіки Крим. За своїм бажанням для подорожей, особистих цілей, поїздок у Європу у мене теж немає, не передбачається, і я абсолютно не страждаю. У нас Крим краще будь-якої країни в плані природи, в плані того, що тут все є, треба облагороджувати займатися, щоб Європа до нас приїжджала», – сказала вона.

Поклонська додала, що не відчуває на собі впливу обмежень.

«Мене ці санкції ніяк не обмежують, не обділяють. Заради бога, нехай мене вносять в ці списки, санкції на мене ніяким чином не впливають, крім як позитивно. Значить, я на правильному шляху», – підкреслила Поклонська.

Читайте такожУ ГПУ заявили про об'єктивне рішення зняти санкції з Богатирьової: не було економічного збитку

На її думку, прийняття рішення про продовження дії так званого чорного списку без обговорення говорить про його упередженість.

«В черговий раз підтверджують, що для прийняття рішення їм не потрібно обговорювати, їм не потрібно дотримуватися певної процедури, вони вже для себе визначилися, тому обговорювати нічого не хочуть. В черговий раз показують упереджене ставлення», – сказала вона.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".